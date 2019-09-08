Top Gear Russia в горах Алтая испытывает девять Lamborghini Urus

Команда Top Gear Russia прибыла в Республику Алтай на девяти новых автомобилях Lamborghini Urus, цена которых превышает 15 млн рублей.

Они испытывают элитные иномарки ручной сборки в условиях горных дорог и бездорожья, попутно наслаждаясь красотой алтайской природы.

"Сейчас гоняем итальянский суперкросс в хвост и в гриву по долинам и каменистым перевалам Алтая", – поделились журналисты в аккаунте Top Gear Russia в Instagram.

Местные жители уже успели заметить Lamborghini Urus на Чуйском тракте.

"Так это ваш черный Lamborghini на Чуйском тракте гнал по встречке, где сплошная? Чуть не въехал в меня!" – написала в комментариях автолюбительница.

В Top Gear Russia на это ответили, что журналисты двигались двумя колоннами и ехали очень аккуратно.

"Видимо, техперсонал гонял", – предположил представитель издания.