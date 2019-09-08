Бузова в Instagram больше не первая. Ее обогнал Нурмагомедов

Непобедимый российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов после блестящей победы над американцем Дастином Пуарье за титул чемпиона UFC в легком весе стал рекордсменом по числу подписчиков в российском сегменте Instagram, сообщает телеканал "360".

По данным на 16:00 (мск) на него подписан 16 326 371 человек. Это больше, чем у ранее лидировавшей телеведущей и певицы Ольги Бузовой. На тот же момент у нее насчитывалось 16 318 744 подписчиков.

Ранее Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских молодых звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes.

Он составлялся на основании трех основных критериев: сумма доходов, число упоминаний в СМИ и социальных сетях. В качестве кандидатов в него рассматривали тех, кто еще не отпраздновал 40-летие.

Нурмагомедов заработал 11,5 млн долларов. 75 тысяч раз его фамилия прозвучала в СМИ, 1,5 млн раз – в социальных сетях.

Второе место заняла Ольга Бузова. Ее доход намного скромнее – 4,4 млн долларов, но она с лихвой компенсирует это 73 тысячами упоминаниями в СМИ и 4,5 млн – в соцсетях.

Тройку замкнул хоккеист Александр Овечкин. Он самый богатый из всех фигурантов рейтинга – 14,5 млн долларов. Журналисты про него писали 59 тысяч раз, а пользователи социальных сетей – 563 тысячи раз.