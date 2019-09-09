Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

На сайте Минобороны России стартовал проект "Хрупкий мир на пороге войны", в котором опубликованы секретные документы, о пакте Молотова-Риббентропа, сообщают "РИА Новости".

Один из документов — докладная записка начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова, содержит описание военной угрозы, которую представляли разные государства.

"Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок — Германию, Италию, поддерживаемых Японией и Польшей", — писал Шапошников. "Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики", — отмечал начальник Генштаба.

Степень секретности документа подчеркивается тем, что Шапошников не воспользовался помощью секретаря-машинистки, а писал документ от руки.

В Министерстве обороны предполагают, что эти документы объяснят "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения".

Так же в проект вошло описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году и воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского.