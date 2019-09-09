Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

На сайте Минобороны России стартовал проект "Хрупкий мир на пороге войны", в котором опубликованы секретные документы о пакте Молотова – Риббентропа, сообщает РИА "Новости".

Один из документов – докладная записка начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова – содержит описание военной угрозы, которую представляли разные государства.

"Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок – Германию, Италию, поддерживаемых Японией и Польшей", – писал Шапошников. "Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики", – отмечал начальник Генштаба.

Степень секретности документа подчеркивается тем, что Шапошников не воспользовался помощью секретаря-машинистки, а писал документ от руки.

В Министерстве обороны предполагают, что эти документы объяснят "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения".

Также в проект вошло описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году и воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского.