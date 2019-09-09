Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

На сайте Минобороны России стартовал проект "Хрупкий мир на пороге войны", в котором опубликованы секретные документы о пакте Молотова – Риббентропа, сообщает РИА "Новости".
Один из документов – докладная записка начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова – содержит описание военной угрозы, которую представляли разные государства.
"Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок – Германию, Италию, поддерживаемых Японией и Польшей", – писал Шапошников. "Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики", – отмечал начальник Генштаба.
Степень секретности документа подчеркивается тем, что Шапошников не воспользовался помощью секретаря-машинистки, а писал документ от руки.
В Министерстве обороны предполагают, что эти документы объяснят "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения".
Также в проект вошло описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году и воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского.
Комментарии
Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики
а-то, как-никак в 1934 году был заключен пакт гитлера — пилсудского )))
За польшу отдали жизни тысячи наших граждан, Героев ВОВ, а сейчас поляки в знак "благодарности" сносят памятнику Советскому солдату. Лучше бы дали гитлеру спокойно стереть их с лица земли!
600 тыс советских воинов отдали жизни за освобождение польши от фашизма, а вот при освобождении Праги погибли 10 тыс наших солдат. Однако Пражцы сопротивляются сносу памятника Коневу, а поляки как были ... непорядочными так и остались.