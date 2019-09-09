Гости барнаульского зоопарка подарили мяч тигренку. Видео

Видеозапись, на которой тигренок играет с подаренным ему мячом, появилась в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Мяч животному понравился, но целым оставался недолго.

"Быстро он с ним расправился", – подмечают барнаульцы в комментариях.