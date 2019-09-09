Во ФСИН ответили на требования Милонова о проверке трансгендерной свадьбы в СИЗО

Во ФСИН объяснили, что вмешательство в эту ситуацию может грозить международным конфликтом, сообщает "Говорит Москва".
Отмечается, что трансгендерный мужчина Назар Гуревич является гражданином Беларуси и в его паспорте указано, что он мужчина. Он был призван и прошел службу в армии. Проверять, почему государство решило, что он мужчина, было бы абсурдно, поясняют в ведомстве.
Представитель ФСИН также рассказал, почему Гуревич находится в женском СИЗО.
"На самом деле, с точки зрения физиологии, можно расценить, что он не до конца "переделан", но по паспорту он мужчина, тем более другого государства", – прокомментировал ситуацию сотрудник.
Комментарии
Он был призван и прошел службу в армии
К ФСИН меньше претензий, чем к тем, кто написал в паспорте, что он мужик и потом призвал его в армию. Как только он (она) служил (служила), непонятно
Скоро наш ФСИН без одобрения запада даже пукнуть не сможет.
Если по паспорту мужик, вот и пусть сидит в мужской тюрьме. Со всеми, так сказать, удобствами.
9.09.2019 09:16
- гость -
Если по паспорту мужик, вот и пусть сидит в мужской тюрьме. Со всеми, так сказать, удобствами. - латентный не иначе))))))
где секас, там Милонов озабоченный совсем