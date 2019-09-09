В Бийске выбрали новых депутатов гордумы

8 сентября в Бийске состоялись выборы депутатов гордумы по округам № 2 и № 6. Победу одержали единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло, сообщает "Политсиб.ру" со ссылкой на данные крайизбиркома.

Александр Казаков смог получить 749 голосов. За его ближайшего конкурента, Александра Попова, проголосовал 501 человек, за Андрея Гончарова и Алексея Подзорова – 98 и 104 человека соответственно.

В округе № 6 с большим отрывом победила Жанна Нечитайло. Она смогла заручиться поддержкой 768 избирателей, а за ее ближайшего конкурента – представителя КПРФ Ивана Белкина – проголосовали 320 человек.