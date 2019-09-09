Алтай вошел в число регионов с худшей ситуацией на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются в России на всем рынке труда. Отстает только один регион – Республика Хакасия, сообщает РИА "Новости".

При составлении рейтинга были учтены девять факторов, в числе которых уровень оплаты труда, занятость, условия, а также емкость рынка труда.

По сравнению с 2017 годом в России снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты и уменьшился коэффициент напряженности на рынке труда.

Лидеры рейтинга – Москва и Санкт-Петербург. В аутсайдерах – республики Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Основная проблема этих регионов – высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.