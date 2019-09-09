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Сборная России по гребле на байдарках и каноэ второй раз в своей истории проводит тренировочный сбор в Барнауле. В 2008 году спортсмены готовились к Олимпиаде в Пекине. Сейчас федерация рассматривает гребной канал как основную базу для тренировок к Играм 2020 года в Токио. Причем в Барнауле сборная должна будет провести около месяца, а потом отправится во Владивосток для адаптации.

6 сентября спортсменов и тренеров приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Встреча состоялась в неофициальной обстановке на базе спортивной школы гребли на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Разговор был посвящен перспективам развития гребного спорта в Барнауле и в регионе в целом, учитывая, что осенью 2021 года у нас впервые в истории должен пройти этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Проведение соревнований обойдется региону в 500 миллионов.

В прошлом году Томенко для себя впервые открыл этот вид спорта. Соревнования вызвали большой интерес у жителей Алтайского края.

"Лично для меня открытие гребли как вида спорта случилось в прошлом году, когда я еще временно исполнял обязанности главы региона и присутствовал на открытии и закрытии Кубка чемпионов, понаблюдал и соревновательный процесс. Турнир вызвал большой резонанс, тысячи людей посетили наш гребной канал, и это подтверждает, что люди достаточно хорошо знакомы с гребным спортом, и у нас есть многое, для того чтобы вместе с вами поддерживать традиции этого вида спорта в регионе и выходить на новый уровень", – сказал Виктор Томенко.

Губернатор поинтересовался у членов команды сборной, что необходимо сделать на канале, чтобы он соответствовал международному уровню. Президент федерации гребли в Алтайском крае Юрий Шамков сообщил, что необходимо установить трибуны на 20 тысяч человек. Сегодня гребной канал может вместить не более трех тысяч человек. Строгих правил со стороны международной федерации гребли к инфраструктуре нет. Нормы определяет для себя сама принимающая сторона. Самое главное – обеспечить возможность трансляции соревнований по телевидению. По его словам, на Кубке чемпионов произошел транспортный коллапс. Все эти чиновники от международной федерации, спортсмены и шесть тысяч болельщиков шли на канал пешком по рельсам.

"По стандартам, зоны спортсменов, техперсонала должны быть разведены со зрительской площадкой, поэтому на самой нашей базе будут находиться спортсмены и технический персонал, а зрители должны расположиться на другой стороне канала. Там необходимо укрепить береговую линию, провести благоустройство и установить трибуны", – отметил он.

Поговорили и про условия проживания в Барнауле. Спортсмены разместились в одном из отелей в Новоалтайске. По словам членов сборной, условия там в несколько раз лучше, чем в гостинице "Центральная". В 2008 году сборная останавливалась именно там. В 2020 году спортсмены планируют почти месяц тренироваться на гребном канале в Барнауле перед стартом Олимпиады в Пекине. Но для нормальных тренировок необходимо, чтобы команде не мешали другие постояльцы отеля. Договоренности на этот счет уже есть.

Для короткого сбора – гостиница более менее. Но если мы собираемся готовиться к Олимпиаде, то эти условия не подходят. Зал очень маленький и в него ходят другие люди. Все 18 человек сборной одновременно в него не влезут. Кому-то нужно час заниматься, кому-то два. В номерах хорошо, кормят три раза в день. Но не вся еда полезна для спортсменов. Говорить, что все шикарно, – врать в лицо", – обратилась к губернатору член сборной Ксения Курач.

Всего для проведения этапа Кубка мира в 2021 году необходимо закупить около 200 лодок и построить обводной канал.