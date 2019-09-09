Барнаульца поймали с поддельным водительским удостоверением

В Барнауле полицейские изъяли у автолюбителя поддельное водительское удостоверение, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС на одной из городских улиц остановили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.

Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, изъяли и направили его на экспертизу. Результаты подтвердили, что документ является поддельным.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело.