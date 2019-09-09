Вот это рыбища! Гигантскую щуку поймали в Оби

В селе Боровиково Павловского района мужчина поймал щуку весом 13,7 килограмма, сообщает "Катунь 24".
"Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут", – прокомментировал свою удачу рыбак.
Мужчина сообщает, что щуку поймал на белую резинку.
Рыболовная резинка по праву относится к одному из классических видов донной снасти, которая имеет широкое распространение и применение даже в наше время, отличающееся возможностью использования высокотехнологичных материалов и методов ведения рыбной ловли. Отличительной чертой данной конструкции, а ловля хищника на резинку так же распространена, как и добыча мирной рыбы, является ее универсальность.
Комментарии
Обязан по новым правилам ловли рыбы вернуть 3 кг в реку
Мужик под названием "белая резинка" имел в виду скорее всего приманку для спиннинга. А вовсе не рыболовную снасть резинка.
вообще для щуки 13 кг это не много. раньше были по 20-30 кг рыбины
Самая большая щука в мире была почти 6 метров длиной и весом более 140 кг.
Странно. У президента щуколова, щука меньшего размера весила 21 кг.
Человек то же бывает ростом 180см весом 90 кг, и ростом 150см весом 150 кг