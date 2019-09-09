Вот это рыбища! Гигантскую щуку поймали в Оби

В селе Боровиково Павловского района мужчина поймал щуку весом 13,7 килограмма, сообщает "Катунь 24".

"Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут", – прокомментировал свою удачу рыбак.

Мужчина сообщает, что щуку поймал на белую резинку.

Рыболовная резинка по праву относится к одному из классических видов донной снасти, которая имеет широкое распространение и применение даже в наше время, отличающееся возможностью использования высокотехнологичных материалов и методов ведения рыбной ловли. Отличительной чертой данной конструкции, а ловля хищника на резинку так же распространена, как и добыча мирной рыбы, является ее универсальность.