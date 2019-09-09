Бийск попал в пятерку самых недорогих городов для осенних путешествий

Бийск стал одним из самых недорогих российских городов для осенних поездок в 2019 году, где аренда жилья стоит менее 1,5 тыс. рублей в сутки, сообщил сервис Tvil.ru.

Алтайский наукоград оказался на четвертом месте в рейтинге. Здесь арендовать жилье на сутки можно за 1,2 тыс. рублей.

Лидируют по дешевизне осенних путешествий Соль-Илецк, Краснодар и Бахчисарай. Также в семерку вошли Пермь, Таганрог и Красноярск.

Аналитики выяснили, что туристы бронируют поездки по российским городам на период от 1 до 10,7 ночи и тратят на аренду жилья от 598 до 1,5 тысячи рублей в сутки.

Семь городов России, популярных для недорогих поездок осенью 2019:

Соль-Илецк – средняя стоимость аренды за сутки 1294 рубля, 6,5 ночи в среднем задерживаются в городе; Краснодар – 1076 рублей / 10,7 ночи; Бахчисарай – 598 рублей / 2,3 ночи; Бийск – 1200 рублей / 1 ночь; Пермь – 1000 рублей / 4 ночи; Таганрог – 1300 рублей / 7 ночей; Красноярск – 1475 рублей / 4 ночи.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 сентября по 31 октября 2019 года.