"Город. Слушай!". История четвертая. Барнаульская ратуша

Скачать эпизод 4 "Барнаульская ратуша"

Здание городской думы было построено в 1916 году по проекту архитектора Ивана Носовича. Благодаря башне на крыше и часам оно напоминало ратуши европейских городов. В мае 1917 года здание было уничтожено во время страшного пожара. Надевайте наушники и слушайте огненную историю о катастрофе в Барнауле.

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