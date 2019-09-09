"Город. Слушай!". История четвертая. Барнаульская ратуша

Скачать эпизод 4 "Барнаульская ратуша"
Здание городской думы было построено в 1916 году по проекту архитектора Ивана Носовича. Благодаря башне на крыше и часам оно напоминало ратуши европейских городов. В мае 1917 года здание было уничтожено во время страшного пожара. Надевайте наушники и слушайте огненную историю о катастрофе в Барнауле.
Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступна на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.
Комментарии
ага в 1916, мы верим
А как загорелось кирпичное здание ?
А чего не так ? Начало эксплуатации 1916 год...
Иногда создается впечатление, что тут сидят совсем дети ... (Как загорелось кирпичное здание ?)) Огненный смерч когда идет металл плавится .
В краеведческом музее в 70- годы про этот пожар интереснее рассказывали.
Неужели нельзя пригласить в проект умного историка?