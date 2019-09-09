Около 50 человек пытались проникнуть на закрытый объект "Роскосмоса"

Группа лиц пыталась проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности ночью, сообщает РИА "Новости".

В субботу служба безопасности задержала трех человек, которые пытались сфотографировать объекты на территории. Утром в воскресенье задержали еще 14 человек.

"Обо всем произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", – отмечается в сообщении.