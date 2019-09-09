Около 4 тысяч человек приняли участие в "Кроссе нации" в Барнауле

Около 4 тысяч человек приняли участие в традиционном "Кроссе наций", который прошел 7 сентября в Барнауле в 14-й раз.

Маршрут забегов пролегал по проспекту Ленина – местом старта и финиша стала площадь Советов, а в зависимости от возрастной группы и желания участникам были предложены дистанции на два, четыре и восемь километров.

Как сообщает "Алтайский спорт", на старт вышел министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Для меня это классный дебют. Имею спортивное прошлое, которое позволяет такие дистанции проходить достаточно спокойно. Определенный запас физической прочности есть, собой доволен. Мы бежали с моим коллегой, поэтому успели в процессе обсудить много рабочих моментов. Это здорово, и это должно быть нормой жизни. Собственным участием я пытаюсь подать пример, что нужно заботиться о своем здоровье. Постараюсь впредь каждое подобное мероприятие пропускать через себя", – отметил министр.

В четырехкилометровой гонке среди мужчин в очередной раз быстрее всех дистанцию прошел профессиональный легкоатлет Артур Элизбарян. У женщин в забеге на четыре километра борьба за золото получилась захватывающей: две сестры-близняшки Александра и Дарья Фукс шли нога в ногу до самого конца, и лишь на считанные секунды Александра опередила свою сестру.

В самом длинном забеге на восемь километров победу праздновал Роман Сидоренко, легкоатлет из АлтГПУ. Со вторым результатом прибежал мастер спорта по лыжным гонкам Роман Соколов. Бронзу взял Михаил Тайборин.

Среди женщин в престижном старте с приличным гандикапом обошла своих соперниц Алена Клочко, курсантка БЮИ. Второй результат показала Ангелина Велядова, а тройку призеров замкнула Елена Пушкарь.