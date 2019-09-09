Пациентка психиатрической лечебницы "заминировала" дом президента Словакии

Полиция получила сообщение о том, что у дома президента под Братиславой заложено взрывное устройство, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня вечером аноним позвонил на телефонную линию 158 и рассказал о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", – говорится в сообщении на сайте.

Информация об угрозе оказалась ложной.

"Полиция приняла все необходимые экстренные меры, которые не подтвердили наличия бомбы в названном месте, а также задержала сообщившую о бомбе женщину. Она оказалась пациентом психиатрической лечебницы", – сообщили правоохранители.