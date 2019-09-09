Секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах

Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов 8 сентября, сообщает РБК.
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – сказал Турчак. "Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались", – добавил секретарь генсовета партии.
Перед выборами некоторые эксперты прогнозировали поражение партии власти.
Во всех регионах страны "Единая Россия" получила большинство. Исключением стал Хабаровский край, где победу поделили ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец.
Комментарии
какая мерзкая мерзость!
партия ваша уже 90% населения страны зажахала...
То,что избиратели в единодушно проголосовали за Правящую Партию,и её выдвиженцев, даёт Нам право утверждать, что Партия с её бессменным Лидером на правильном пути,и Наш Прорыв неизбежен!
Жахнула! Это точно...Ощушаем.
- Спасибо Единой России за наше счастливое детство!
- Когда у тебя было детство, Единой России еще и не было.
- Вот за это и спасибо!
партия "жахнула" всех
ЖИВнула...
Это даже хорошо, что ЕР в очередной раз "всех жахнула", при том, что её поддержка среди населения близка к нулю. Теперь дураков, которые думают, что с помощью выборов можно что-то решить станет ещё меньше.
Он прав, эта партия жахает население, а они все за нее голосуют!
"партия "жахнула" всех на выборах", так она и до выборов всех жахала, то пенсионный возраст поднимут, то пенсионные деньги профукают, то поборы введут, то закон которым себя уважать заставляют примут да и многое другое...
опят врут!!!
с нетерпением ждем повышения пенсионного возраста до 70 лет...
про жахнула правда
Да из подтекста поди опять выдернули?
больше не пойду голосовать ,все бесполезно
ну и рожа
9.09.2019 13:00
гость
Ты в следующий раз лучше шишки в лесу собирай говорят можно поднять бабло, а ты наивная душа....
В интернете уже полно видео с вбросами, тонированными урнами и прочими нарушениями. "Жахнули" в очередной раз. Проглотит ли это в очередной раз народ?
Открыто глумится, но вот парадокс - население за эту шпану голосует!!!
13:07, среди ваших друзей и знакомых много поддерживающих ЕР?
9.09.2019 13:07
- гость -
Не много, но они есть и они идут на участки и голосуют!!!
13:16, есть то они есть, но по моим наблюдениям их меньше 1%. Не могут они без фальсификаций побеждать.
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – сказал Турчак.
ага, выдвинув обезличенных самовыдвиженцев )))
9.09.2019 13:23
- гость -
Никто и не говорит, что эти побеждают честно - они захватили власть и удерживают ее всеми способами, в том числе и преступными! Но население в этом участвует, и их никак не 1%. Говорю об этом ответственно - был кандидатом от Яблока и действительно один два процента прямо говорили, что будут за этих голосовать, но остальные - трусливы, лживы, запуганы, подлы и недалеки и или не идут на участки или голосуют как им велели. Нет сформированного гражданского общества в стране, увы...
Ждем светлого будущего, ох как жахнут пживчики, Россия вперёд....