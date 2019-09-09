Виктор Томенко одобрил повышение прожиточного минимума для пенсионеров

Закон был принят на заседании Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает официальный сайт Алтайского края.
В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров составит 8894 рубля. Он необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии.
"Она устанавливается всем неработающим пенсионерам, в случае если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденной в субъекте Российской Федерации", – пояснили на сайте региона.
Комментарии
На целых 225 рублей! Это же можно аж две пачки сигарет купить!
Чудненько! А в Москве с 1 сентября минималка для пенсионеров - 19500 руб. Или там пенсионеры все сплошь заслуженные?..
ну всё, теперь наши бабульки с дедульками заживут...
9.09.2019 13:53
ГостьЯ
То голубая кровь, а вы предки ссыльных, еще и вслух совести хватает о таком рассуждать
9.09.2019 14:12
- гость -
Я не предок ссыльных! Мой прадед в начале 20-го века приехал на Алтай по столыпинской реформе, так как в их Тамбовской губернии было мало земли, а семья большая. Банально не хватало пропитания.
9.09.2019 14:23
- гость -
Слышал я о таких, про таких еще фильмы снимали. Когда зажиточные меняли губернии что бы их не раскулачили... Ночью в возок и как новые люди в новом месте жизнь сначала начинали...
9.09.2019 14:53
- гость -
Вы слышали, а мои прадеды служили в Воронежской губернии, у барыни в кучерах ходили. То же в начале века по столыпинской реформе перебрались на Алтай.
Мы столетие своего села отметили, собрали историю многих семей и не было среди переселенцев кулаков - работящие и милосердные люди осваивали сибирскую землю, строил школы, плотины для сбора воды, мосты; высаживали тополя, для защиты от западных ледяных ветров и пыли кулундинской.