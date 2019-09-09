Виктор Томенко одобрил повышение прожиточного минимума для пенсионеров

Закон был принят на заседании Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров составит 8894 рубля. Он необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии.

"Она устанавливается всем неработающим пенсионерам, в случае если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденной в субъекте Российской Федерации", – пояснили на сайте региона.