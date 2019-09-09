На детские пособия выделят в три раза больше денег в следующем году

На пособия на первого ребенка в 2020 году из федерального бюджета планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м, пишут "Известия" со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда.

Размер пособия в среднем по стране в следующем году составит 12 тыс. рублей – на 7% больше, чем сейчас (11,2 тыс. рублей).

При этом отдельного решения об индексации чиновники не принимали – выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года.

Предполагается, что в 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022 году – до 12,6 тыс. рублей.

Общая сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд – в 2021-м и 164 млрд – в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

Расчеты были сделаны на основе данных Росстата и информации региональных властей о прогнозной численности получателей и размерах выплат. К примеру, с января круг, кому полагается пособие, расширится: их будут давать тем, у кого доход меньше двух прожиточных минимумов, пока возраст ребенка не достигнет трех лет.

В целом, по оценкам Минтруда, ежемесячные выплаты будут получать около 1 млн семей, в этом же году пособия выдали около 379 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что безработные в 2020 году будут получать "старые" пособия. На эти социальные выплаты будет затрачено 54,32 млрд рублей.