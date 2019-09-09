Неизвестные расстреляли дорожные камеры в Бийске

Камеры были повреждены 5 сентября, сообщают в сообществе Barnaul22.

Пострадали камеры на Красноармейском и Больничном взвозе, а также на спуске к "Ленте".

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству, составляет 6 млн рублей. Полиция ищет стрелка.

Ремонтировать или менять камеры – пока не решили.