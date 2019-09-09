Неизвестные расстреляли дорожные камеры в Бийске

Камеры были повреждены 5 сентября, сообщают в сообществе Barnaul22.
Пострадали камеры на Красноармейском и Больничном взвозе, а также на спуске к "Ленте".
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству, составляет 6 млн рублей. Полиция ищет стрелка.
Ремонтировать или менять камеры – пока не решили.
Комментарии
Вообще то вранье, стрелок не мог нанести ущерб государству, т.к. камеры принадлежат частной организации!
"ущерб, нанесенный государствую, составляет 6 млн рублей"
Что там за камеры такие? Может кто-то на их ремонте хочет заработать или откат получить?
6 миллионов? Они что, из золота сделаны?
кучно легли
Комплексы сами по себе дорогие. Там же стоят не только камеры, но и ИК прожектор хороший, дорогой, СВЧ-радар тоже дорогой. Аппаратура управления, что распознает номера и т.п. тоже может стоять тут же. Плюс устройство связи с централизованным пультом. Да и сами камеры далеко не дешевые. так что вполне реальная цена за 3 комплекта, если все повреждено, даже мало еще. Плюс все это нужно демонтировать и смонтировать заново и настроить, что тоже гемор еще тот.
Олигофрены. Теперь можно погонять, да?
Да кто с этим, Жорик,спорит то?
9.09.2019 14:49
ЖорА
Почему бы вам не сменить ник на более другой?! Ну мы поняли что вы не манерный, у вас наверное есть жена, ну пусть она называет вас так как вы хотите дома, но почему я должен обращаясь к вам называть вас "вашим ником"?? я мужчина, мне честно, такое ощущение что я в компании "голубка", и мне признаюсь это противно. Ну пусть вас ваши коллеги на работе называют так, если им нравится, но поверьте вот вы два персонажа и "Митенька" такое ощущения что ищите любви на стороне и от мужчин тоже. Ну честно, хватит уже
Если бы они стоили 6 лямов, их бы вместе со столбами уносили. А так какой-то ИП, или ООО немножко потеряет на %
9.09.2019 15:03
- гость -
В личном хозяйстве они не нужны, продать тоже не возможно...
9.09.2019 14:58
- гость -
А чем вам мой ник не нравится ? И причем тут манерность ? И почему я должен менять свой ник из-за того что что-то кому-то не нравится ? И причем тут Жора ? Именно Жоржик и никак иначе. Жора - мне это имя вообще не нравится тоже.
Если вы не знаете - сообщу, что в моем детстве, проведенном в городе-курорте Барнауле с рождения Жоржик - это был персонаж анекдотов, который к годам 90-м почему-то стал называться Вовочкой. Мальчик матершинник и пакостник, я в детстве такой же был, по заднице прилетало регулярно. И мне нравится этот персонаж, потому и ник такой выбрал. А вот Вовочка вообще не нравится, гомосятиной потягивает. В реале мое имя конечно же абсолютно другое.
что за мания ники обсуждать? ну не нравится - выключи комп и иди с богом