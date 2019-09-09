Роскачество обнаружило опасный токсин в шоколадных шариках на завтрак

Роскачество исследовало шоколадные шарики 18 брендов по 222 показателям безопасности и качества. Знака качества оказались достойны только два бренда, сообщает "Российская газета".

В проверенных шариках не нашли ГМО, пестициды, тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы трансизомеров жирных кислот, красители и консерванты. Однако в продукте пяти брендов обнаружен токсин охратоксин А2. Он негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.

Подробности исследования и его результаты опубликованы на сайте Роскачества.