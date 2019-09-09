Лучшие образовательные цифровые проекты по историко-патриотической тематике определят на первом в Сибирском федеральном округе хакатоне "Моя Россия", который пройдет в АлтГПУ.

Для участия приглашаются учащиеся старших классов, студенты, получающие высшее и среднее профессиональное образование, молодые учителя школ и преподаватели организаций высшего и среднего профессионального образования (в возрасте до 30 лет) Сибирского федерального округа.

В качестве тематики для разработки цифровых продуктов предлагаются подвиги народов России в героических событиях всех времен, в том числе в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с приближающимся 75-летием Победы и Годом памяти и славы, объявленным президентом Российской Федерации; великие политические, военные и общественные деятели (их биография, заслуги и вклад в развитие государства); традиции русского народа; культура и быт народов России (этнография); археология, раскрывающая быт и историю; деятельность музеев по сохранению истории России, малой Родины; традиции, популяризация Вооруженных Сил Российской Федерации; геральдика; историческая картография; иные темы, соответствующие направленности мероприятия.

Хакатон пройдет в два этапа: заочный – с 1 сентября по 10 октября и очный – с 7 по 9 ноября 2019 года. Для участия в заочном этапе участники могут подать проекты, находящиеся на разных уровнях реализации: идея создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности; идея создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности с предложением и обоснованием программной среды (средств) практической реализации идеи; практическая реализация идеи создания цифровых продуктов историко-патриотической направленности в программной среде.

В очный этап Хакатона выйдут 30 команд, представивших на конкурс, по мнению экспертов, лучшие проекты и цифровые продукты (по 10 проектов в каждой категории участников).

В рамках очного этапа пройдут образовательные площадки, эксперт-сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в области цифровых технологий, истории, обществознания и др. Команды-участники по итогам двухдневной работы на Хакатоне представят на суд экспертов цифровые продукты историко-патриотической направленности, среди которых и будут определены лучшие образовательные цифровые проекты Сибирского федерального округа.

Историко-патриотический хакатон "Моя Россия" стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования и получил грантовую поддержку федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".

По вопросам участия в историко-патриотическом хакатоне "Моя Россия" обращаться на адрес электронной почты histhack2019@mail.ru либо по тел. 8-923-776-75-00.