В честь 100-летия со дня пуска первого водопровода в краевой столице "Росводоканал Барнаул" благоустроил и озеленил один из уголков в туристско-рекреационном кластере "Барнаул – горнозаводской город".

На пересечении проспекта Ленина и улицы Максима Горького ранее была небольшая клумба с цветами, а автомобилисты использовали это место как парковку. Сейчас здесь высажен газон, обустроена клумба, в дизайне которой использованы многолетние злаковые растения – пальмолистная осока, колосняк, луговник и композиции из камней. Посажены яблони и спиреи, которые через несколько лет станут настоящим украшением этого места.

"Получилась очень гармоничная, радующая взгляд композиция, которая стала логичным продолжением благоустройства территории туристического кластера", – отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации г. Барнаула.

Для водоканала выбранное место значимо еще и потому, что первые километры водопровода, проложенные 100 лет назад, проходили как раз в этом районе – по Московскому проспекту (ныне – проспект Ленина).

"В то время водопровод означал повышение уровня жизни и комфорта для барнаульцев. Обустраивая участок в историческом центре, мы преследовали похожую цель – сделать город благоустроеннее, красивее и привлекательнее для его жителей. Надеемся, что мы ее достигли и наш подарок придется по душе всем горожанам. Мы специально приурочили его сразу к двум датам – 100-летию водопровода и Дню города", – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Справка. Группа компаний "Росводоканал" – крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают шесть региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. "Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей, оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.