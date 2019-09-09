Три автомобиля попали в ДТП и заблокировали движение в Барнауле

В Барнауле на улице Георгиева в районе пересечения с Павловским трактом произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Пострадавших нет, движение сильно затруднено", – рассказывают очевидцы.

В комментариях отмечается, что инцидент произошел на выезде на улицу Георгиева со двора дома по адресу Павловский тракт, 132.