После выборов предложили повысить на 40% взносы на капремонт в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области решило повысить взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, пишет "Тайга.инфо".

Сообщается, что местное министерство ЖКХ разработало проект о повышении взносов для жителей многоквартирных домов до 9,85 рубля за кв. метр в 2022 году. Сейчас плата составляет 7,05 рубля.

Первое повышение пройдет уже в 2020 году – до 8,9 рубля. Далее тариф подрастет до 9,35 рубля. А в 2022 году с собственников будут брать почти на 40% больше, чем сейчас.

Обсуждение проекта на электронном портале правительства продлится до 18 сентября, пока на него не поступило ни одного отзыва.

В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирской области прошел единый день голосования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы главы города. "Единая Россия" побеждает на довыборах в горсовет Новосибирска.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах.