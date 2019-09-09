После выборов предложили повысить на 40% взносы на капремонт в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области решило повысить взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, пишет "Тайга.инфо".
Сообщается, что местное министерство ЖКХ разработало проект о повышении взносов для жителей многоквартирных домов до 9,85 рубля за кв. метр в 2022 году. Сейчас плата составляет 7,05 рубля.
Первое повышение пройдет уже в 2020 году – до 8,9 рубля. Далее тариф подрастет до 9,35 рубля. А в 2022 году с собственников будут брать почти на 40% больше, чем сейчас.
Обсуждение проекта на электронном портале правительства продлится до 18 сентября, пока на него не поступило ни одного отзыва.
В воскресенье, 8 сентября, в Новосибирской области прошел единый день голосования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выиграл выборы главы города. "Единая Россия" побеждает на довыборах в горсовет Новосибирска.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах.
Комментарии
Бггггг )))
не ново.
Пока все люди не собирутся все вместе и не заявят громко "хватит нас жахать", до тех пор это не остановить.
Люди не соберутся еще лет так 70!!!
Ну вот, единая россия начала еще сильнее жахать!