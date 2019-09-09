Барнаульцы пытаются спасти змею, упавшую в коллектор

Фото: "Инцидент Барнаул"
Уж провалился в коллектор на пересечении улиц Петра Сухова и Глушкова. Автор поста в сообществе "Инцидент Барнаул" обеспокоен его судьбой.
"Нашли змею (ужик) в коллекторе на пересечении ул. Петра Сухова и ул. Глушкова. Есть желающие ее спасти? (Боюсь змей.) Если не вытащить, он умрет", – пишет барнаулец.
В комментариях предлагают "сунуть палку", чтобы уж сам вылез. "Вы представьте, если он резко поползет, и на руку заползет. Меня бы инфаркт схватил", – пишет один из комментаторов.
"Обратитесь в ветклинику "Добрый доктор" к Артему Кучеру. Там работает центр помощи диким животным. У меня этим летом летучую мышь приняли", – предлагают еще один вариант.
Некоторые предполагают, что уж сможет задержать дыхание на продолжительное время и по канализации спокойно выбраться из заточения через унитаз. "Разве что на первом этаже, но это один на миллион случай", – тут же подсчитали шансы ужа.
Кроме того, нашелся и желающий помочь ужу. Мужчине уже сообщили, где найти змею, попавшую в беду.
Комментарии
Что это за мужик "Боюсь змей"?
этоже пахду ужик
Неужели страх перед змеями сильнее желания спасти ужа?
спасти змею? которая может через унитаз выбраться? мдяяяя, спасите тараканов, которые поселились в шкафу кабинета, потому что им очень плохо, я их морю брызгалкой
забравшийся в люк пресмыкающийся парализовал работу ливневой канализации в Барнауле
сообщается о нескольких фонтанах, бьющих из воды
количество пострадавших автомобилистов растет с каждой минутой!
9.09.2019 16:37
Зануда
спасти змею? которая может через унитаз выбраться? мдяяяя, спасите тараканов, которые поселились в шкафу кабинета, потому что им очень плохо, я их морю брызгалкой
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По твоей логике и людей спасать не надо. Некоторых из них ведь казнят как преступников.
гость, не передёргивайте )), никто же дождевых червей не спасает, когда они усыпают асфальт, ужа не бросили туда специально, выползет, опустить туда ветку покрепче и выползет
9.09.2019 17:56
Зануда
гость, не передёргивайте )), никто же дождевых червей не спасает, когда они усыпают асфальт, ужа не бросили туда специально, выползет, опустить туда ветку покрепче и выползет
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Уж - не червяк, он более развитое животное. Да и как спасать дождевых червей, которые захлебнулись?