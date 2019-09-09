Барнаульцы пытаются спасти змею, упавшую в коллектор

Фото: "Инцидент Барнаул"

Уж провалился в коллектор на пересечении улиц Петра Сухова и Глушкова. Автор поста в сообществе "Инцидент Барнаул" обеспокоен его судьбой.

"Нашли змею (ужик) в коллекторе на пересечении ул. Петра Сухова и ул. Глушкова. Есть желающие ее спасти? (Боюсь змей.) Если не вытащить, он умрет", – пишет барнаулец.

В комментариях предлагают "сунуть палку", чтобы уж сам вылез. "Вы представьте, если он резко поползет, и на руку заползет. Меня бы инфаркт схватил", – пишет один из комментаторов.

"Обратитесь в ветклинику "Добрый доктор" к Артему Кучеру. Там работает центр помощи диким животным. У меня этим летом летучую мышь приняли", – предлагают еще один вариант.

Некоторые предполагают, что уж сможет задержать дыхание на продолжительное время и по канализации спокойно выбраться из заточения через унитаз. "Разве что на первом этаже, но это один на миллион случай", – тут же подсчитали шансы ужа.

Кроме того, нашелся и желающий помочь ужу. Мужчине уже сообщили, где найти змею, попавшую в беду.