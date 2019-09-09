Девочка погибла при падении дерева в детсаду в Краснодаре. Еще двое в больнице

Воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, пострадали при падении дерева на территории детского сада в Краснодаре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

"9 сентября в 10:20 на территории детского сада № 48 (ул. Красная, 167) во время прогулки на детей упало дерево", – рассказали в ведомстве.

В результате пострадало двое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также воспитательница, у нее диагностирован перелом ноги. По факту происшествия начата проверка.

Как сообщает паблик Mash, пострадали две девочки двух с половиной лет. У второй легкая травма пальцев руки. Всех троих пострадавших увезли на машине скорой помощи.

UPD 16:42 В результате падения дерева погиб ребенок. Двухлетнюю девочку успели доставить в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, но спасти ее не удалось. Сейчас под наблюдением врачей находятся еще один ребенок и воспитательница детского сада. Изменен заголовок.