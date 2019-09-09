Барнаульцы спрятали свои автомобили от града под мостом, образовав большую пробку

Начало пробки под мостом на Малахова / Фото: drom.ru
В Барнауле в понедельник днем, 9 сентября, прошла гроза с градом. Автолюбители сообщают о побитых осадками автомобилях. Особо хитрые водители решили спрятать свои машины под мостом в районе пересечения улицы Малахова и Павловского тракта, сообщают на Drom.ru.
"Ехала около ТРЦ "Весна", изредка капал несильный дождик. Проехала чуть дальше и резко начался ужасный град, лед размером чуть больше горошины. Встали под вторым Малаховским мостом, позже подъехали еще машины. На соседней проезжей части образовалась пробка. Позже из-под укрытия пришлось уехать, так как эту "яму" начало топить. Видео снимала, как только подъехала. Позже была свободна только одна полоса", – рассказала в паблике "Инцидент Барнаул" участница события.
В интернет-сообществе "Барнаул 22" показывают, как начало топить эту "яму" в районе моста. В городе этот участок называют "малаховским морем" из-за постоянных затоплений при сильных дождях.
"Обалдеть. Малахова стоит, потому что там озеро, страшное. Просто ужас", – рассказывает автор следующего видео.
Комментарии
никогда такого не было и вот опять)))
истерички , это вы еще не видели "ужасного града"
Дак это из за этой кашолки пробка образовалась
не чем нужно было думать чтобы встать под мост и создать пробку на ровном месте???
типа я встану тут а остальные как хотят
Помню попал под действительно ужасный град в степи, бежал по полю к машине и падал на коленки, когда особенно большая градина ударяла по затылку, ощущение было будто тебя убивают, молиться даже начал, молния ударила в одинокое дерево и то загорелось, чувство апокалипсиса было.
Кашелки они такие. Помню на крещение вылез из проруби, а молодая кашелка стоит ногами на моей аляске и одевается, я говорю слезь, а она говорит - ноги ко льду примерзают, тебе что, жалко. Охренеть.
Заодно можно провести перепись заднеприводных. И сочувствующих (тех кто пропускает на главную дорогу заднеприводных и создает пробку)
9.09.2019 17:05
- гость -
Кашелки они такие. Помню на крещение вылез из проруби, а молодая кашелка стоит ногами на моей аляске и одевается, я говорю слезь, а она говорит - ноги ко льду примерзают, тебе что, жалко. Охренеть.
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Ну и что ты разнылся? Лёд давно растаял, а ты все жалуешься.