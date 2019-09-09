Барнаульцы спрятали свои автомобили от града под мостом, образовав большую пробку

Начало пробки под мостом на Малахова / Фото: drom.ru

В Барнауле в понедельник днем, 9 сентября, прошла гроза с градом. Автолюбители сообщают о побитых осадками автомобилях. Особо хитрые водители решили спрятать свои машины под мостом в районе пересечения улицы Малахова и Павловского тракта, сообщают на Drom.ru.

"Ехала около ТРЦ "Весна", изредка капал несильный дождик. Проехала чуть дальше и резко начался ужасный град, лед размером чуть больше горошины. Встали под вторым Малаховским мостом, позже подъехали еще машины. На соседней проезжей части образовалась пробка. Позже из-под укрытия пришлось уехать, так как эту "яму" начало топить. Видео снимала, как только подъехала. Позже была свободна только одна полоса", – рассказала в паблике "Инцидент Барнаул" участница события.

В интернет-сообществе "Барнаул 22" показывают, как начало топить эту "яму" в районе моста. В городе этот участок называют "малаховским морем" из-за постоянных затоплений при сильных дождях.

"Обалдеть. Малахова стоит, потому что там озеро, страшное. Просто ужас", – рассказывает автор следующего видео.