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От 12 и старше: в Барнауле на День города прошли соревнования по биатлону

, ИА "Амител"
Организатором "Эстафеты поколений" стал Барнаульский пивзавод

Фото: "Алтайский спорт"

Соревнования по биатлону прошли в Барнауле 7 сентября на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва. В этому году помимо индивидуальных гонок прошла и "Эстафета поколений". Именно она закрывала весь летний биатлонный сезон в Алтайском крае. Организаторами соревнований стали Барнаульский пивоваренный завод и агрохолдинг "Гудвилл".

"Эстафета поколений" проводилась в Барнауле уже в шестой раз. В ней приняли участие биатлонисты от 12 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Томска, Иркутска. Всего 60 человек из 15 команд. Эстафетная гонка традиционно включала нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревновались на лыжероллерах, на последних – бежали. Эстафета передавалась от старших более молодым участникам.

Как рассказал Amic.ru почетный гражданин города Барнаула, председатель союза ветеранов биатлона Алтайского края Сергей Локтев, у перспективных, но еще юных спортсменов появляется возможность выступить вместе с прославленными и опытными биатлонистами. Многие ветераны делятся своими секретами и не дают молодежи расслабиться. По мнению Сергея Локтева, "Эстафета поколений" – хорошая традиция, которая с каждым годом будет только укрепляться. В целом уровень молодежи в последние годы в Алтайском крае вырос.

"В планах проведение летнего или зимнего этапов чемпионата России по биатлону среди ветеранов на базе "Белокурихи-2". В таком случае на Алтай могут прилететь сразу несколько именитых спортсменов по приглашению четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Как только работы по созданию лыжероллерной трассы благополучно завершатся, мы могли бы проводить соревнования именно там. Это будет совершенно иной качественный уровень. Заодно бы популяризировали курорт и усилили туристическую привлекательность Алтайского края. Поэтому завершение строительства "Белокурихи-2" очень важно и для биатлона", – пояснил многократный чемпион России по биатлону среди ветеранов Сергей Локтев.

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы, а также ценные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "Гудвилл". В этом году за первые места в соревновании ветеранам вручались и денежные призы. За первое место – 30 тысяч, за второе – 20 тысяч. За бронзу в индивидуальной гонке можно было получить 10 тысяч. Победителями эстафеты стала команда сборной Алтая, в составе которой выступали Сергей Локтев, Иван Лыжин, Павел Волков и Платон Егоров. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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