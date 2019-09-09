Автомобили тонут на улице Малахова в Барнауле после грозы

Фото: "Барнаул22", "Инцидент Барнаул"

В социальных сетях барнаульцы делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия непогоды.

Под мостом на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта образовалась огромная лужа.

"Уже есть утонувшие", – сообщают в паблике Barnaul22.

Пробка в этом месте начала собираться, когда часть водителей решили спрятаться под мостом от града. Сейчас улицу Малахова в районе подтопления перекрыли в обе стороны.

Подтопило также участок дороги на пересечении улиц Малахова и Власихинская. Движение в этом месте сильно затруднено.

В некоторых местах ливневая канализация не справляется с потоком и выбрасывает воду из колодцев.

Как нельзя кстати на проспекте Ленина оказалась сегодня вывеска "Океан". Канализация на проспекте не справилась с осадками, в результате чего проезжая часть превратилась в "водоем"

На пересечении Власихинской и Ленточного бора вода идет прямо из под асфальта.