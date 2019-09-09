С Новым годом! Барнаульцы делятся в Сети фотографиями "сугробов" из града

Фото: vk.com/incident22 / vk.com/barneos22 / Amic.ru

В Барнауле в понедельник днем, 9 сентября, прошла гроза с градом. Жители города рассказывают в соцсетях о внезапно обрушившейся непогоде и выкладывают фото града.

Как сообщают в пабликах "Инцидент Барнаул" и "Барнаул 22", сильный град обрушился на барнаульский поселок Южный. На Змеиногорском тракте, как сообщают местные жители, град лежит таким плотным слоем, что похоже на выпавший снег.

"Ну, почти с Новым годом", – поздравляют в комментариях и предлагают доставать с балкона лыжи.