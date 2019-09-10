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В Барнауле вдвое вырос спрос на детские смарт-часы

, ИА "Амител"
Продажи "школьных" гаджетов в канун начала учебного года традиционно растут
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

По данным компании МТС в конце августа и первые дни сентября в барнаульских салонах вдвое "взлетели" продажи детских часов с функцией определения местонахождения ребенка.

По отношению к июлю, в августе 2019 года продажи часов для детей выросли на 40%, а сами гаджеты при этом стали доступнее: их средняя стоимость за год упала на 30% – до 2200 рублей. Самыми популярными среди барнаульских родителей марками смарт-часов стали Elari* и "Кнопка жизни".

Кроме того, традиционный рост накануне 1 сентября показали и бюджетные смартфоны: их продажи в краевой столице выросли на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего увеличился спрос на недорогие устройства в ценовом диапазоне от 5 до 10 и от 10 до 20 тысяч рублей: их стали покупать на треть больше чем в июле. Самыми востребованными "школьными" смартфонами в Барнауле оказались Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50 и Honor 10 Lite*.

Перед началом учебного года вырос спрос и на планшетные компьютеры: по сравнению с июлем 2019 года он увеличился на 20%. Как правило, пользователи выбирают доступные устройства стоимостью до 10 000 рублей, среди которых самыми популярными оказались планшеты Huawei Mediapad T3 7 и ряд моделей от Irbis* с 7 и 10-дюймовыми экранами. 

*Элари, Самсунг Гэлекси А10, А50, Онэр 10 Лайт, Хуавей Медиапэд Т3 7, Ирбис – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.09.2019 08:39
- гость -

"Недорогие устройства от 10 до 20 тыс. руб. " ))

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