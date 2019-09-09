Полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в Грозном

Сотрудники полиции ликвидировали стрелка, после того как он открыл огонь по посту ГИБДД, сообщает РИА "Новости".

Полицейский остановил автомобиль Ford около 8:30 утра. Водитель автомобиля начал стрелять по сотрудникам. Полицейские открыли ответный огонь. Стрелок скончался от полученных травм.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель машины – уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев 2001 года рождения.

Среди сотрудников полиции пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.