Полицейские застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в Грозном

Сотрудники полиции ликвидировали стрелка, после того как он открыл огонь по посту ГИБДД, сообщает РИА "Новости".
Полицейский остановил автомобиль Ford около 8:30 утра. Водитель автомобиля начал стрелять по сотрудникам. Полицейские открыли ответный огонь. Стрелок скончался от полученных травм.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель машины – уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев 2001 года рождения.
Среди сотрудников полиции пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Комментарии
Зато на некоторых сайтах проплаченный троль вот уже неделю как расхваливает своё путишествие на машине со своей мололетней дочерью в чеченистан и дагестан. Типа -" самые спокойные и радушные туристические места в мире". Агитирует приезжать туда отдыхать. Наверное русские рабы на кирпичных заводах поломались, надо новых завозить...