Трусики Бузовой продают за пять тысяч рублей

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал в своем Instagram, что нашел на "Авито" объявление о продаже трусиков певицы Ольги Бузовой.

"Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. Как теперь свое воображение обуздать", — написал Дмитрий.

В объявлении утверждается, что трусики на самом деле надевала певица. Новая владелица нижнего белья готова расстаться с ними за пять тысяч рублей.

"Получила я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Ольга Бузова надевала на себя. Фанатам Ольги, добро пожаловать!" — рассказала продавец трусиков.