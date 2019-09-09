Новосибирский ученый создал программу для перевода с языка жестов

Разработанный Алексеем Приходько алгоритм обходится без датчиков и маркеров. Работает он при помощи компьютерного зрения, сообщает N+1.

Разработчик планирует усовершенствовать систему. Научить ее переводить жесты, обозначающие целые слова и предложения.

Не смотря на то, что людей, говорящих на языке жестов, достаточно много, их общение со слышащими людьми затруднено. Разработчики давно пытаются упростить коммуникацию, используя различные технологии.

Система, разработанная Алексеем, достаточно проста: алгоритм распознает жест обозначающий ту или иную букву алфавита и выводит соответствующий символ.

Помимо перевода система позволяет управлять компьютером с помощью жестов: двигать мышью и настраивать громкость.