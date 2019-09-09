Медведь выгнал туристов-нелегалов с территории заповедника на Алтае

Семейная пара из Тюмени причалила к заповедному берегу Телецкого озера поздним вечером 7 сентября. Разрешения на посещение данной территории у пары не было.

Туристы разбили лагерь и стали готовить еду, но увидели приближающегося к ним медведя. В спешке они покинули берег и 12 километров ехали до туристической базы, откуда позвонили в МЧС и полицию.

На место происшествия прибыл заместитель директора по охране Алтайского заповедника Сергей Петрович Ерофеев.

"Судя по следам, медведь был молодой, возраста 3-4 года, он обошел вокруг палатки, вытащил из неё наполовину спальник, опрокинул котелок, доел суп и ушёл" — рассказал Сергей Петрович.

Туристам вернули их вещи и напомнили, что перед посещением заповедника стоит ознакомиться с маршрутами.