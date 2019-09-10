Гроза и град. Какой будет погода в Алтайском крае 10 сентября

Теплую, но дождливую погоду обещают синоптики жителям Алтайского края днем во вторник, 10 сентября.

Согласно прогнозу регионального ЦГМС, днем 10 сентября столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градусов. В большинстве районов края вероятны дожди, местами грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Возможно усиление до 14 метров в секунду.

В Барнауле во вторник днем температура воздуха ожидается от +18 до +20 градусов. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Утром местами туман.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

ГУ МЧС РФ по Алтайском краю предупреждает жителей региона о повышенной пожароопасности в период с 10 по 13 сентября. В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров, сообщают в пресс-службе ведомства. В связи с этим спасатели предупреждают: не сжигайте мусор и сухую траву не разводите костры в лесах, не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей) и не позволяйте детям играть с огнем.