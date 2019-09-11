Лес не ворован, рубка законна. Власти проверили штабеля березы под Косихой

Несколько сотен вырубленных берез лежат рядом с дорогой недалеко от Косихи еще с июня. Горы кругляка в двух метрах от леса, рядом нет никаких деревообрабатывающих предприятий, нет и указателей, чей лес, почему он тут лежит – сейчас под дождем и мокнет, а летом под палящим солнцем. Не удивительно, что нашлись в селе люди, разглядевшие здесь следы "черных" лесорубов. Тем более что в соседних лесах уже не первый год действительно рубят, где-то сплошняком, хоть и чересполосным способом. Вызвать резонанс этой темой сейчас очень просто: снял видео, закинул на просторы интернета, и вот уже на место едет делегация Минприроды Алтайского края. Посмотрели, проверили, нарушений не нашли. Чтобы не оставаться голословными – вывезли на место краевых журналистов. В их числе и корреспондент "Амитела". Мы все узнали, сфотографировали и сняли на видео.

Промежуточный склад

Промежуточный склад – именно так объяснили штабеля березы у дороги во время пресс-тура. С этой позиции тему комментировали и в Министерстве природы Алтайского края, и местные лесники, и представители компании-арендатора, которая и вела эти рубки.

"На этой площадке у нас место перегруза. Древесину планировали направить на производство фанеры (на частное предприятия в Бийске, – прим. ред.). Но возникла проблема с реализацией. Пришлось ее оставить временно здесь. Складировали аккуратно, на участке, который у нас в аренде", – прокомментировал Алексей Фирсов, руководитель ООО "Косихинский лесхоз", субарендатор лесного участка. Арендатор с 2012 года на 49 лет – ООО "Салаир".

До недавнего времени "Косихинский лесхоз" работал "с колес" – вырубленные деревья сразу увозили компаниям-переработчикам. Но из-за падения спроса пришлось держать товар на складе под открытым небом. Древесина залежалась и потеряла товарное качество. Теперь ей только одно применение – на дрова для населения. Разумеется, на продажу, но компания все равно понесет серьезные убытки (200 тысяч рублей).

Вот этот "склад":

Специалисты Минприроды и лесничества проверили количество и качество вырубленного. Резюме: все законно.

"На участке, где велась рубка этой березы, мы провели сплошной перечет пеньков, проверили полноту насаждений (количество деревьев на один гектар, насколько плотно смыкаются кроны деревьев и сколько света они пропускают, – прим. ред.)", – сообщил начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Петровскому лесничеству управления лесами Сергей Ющенко.

О том, что лес не ворован, говорит то, как он аккуратно сложен. А еще то, что он лежит не на землях гослесфонда, что как раз запрещено, а потому заставить арендатора его убрать Минприроды не может, полномочий не имеет.

Смотрите на видео, как ситуацию комментирует министр природы Алтайского края.

Но зачем тогда рубили, если спрос упал?

По словам Андрея Стрелковского, это были добровольно-выборочные рубки. Они предназначены для уборки спелой и перестойной древесины, чтобы осветлить территорию и дать возможность расти новому поколению деревьев. Такие рубки власти приветствуют.

"Рубки были запланированы и требуются по состоянию, их хоть как нужно было проводить. Заготовка проведена в соответствии с лесохозяйственными регламентами, действующими законами", – добавил Стрелковский.

Кстати, лесные участки Петровского лесничества (куда входят Косихинский, Троицкий, Первомайский и Кытмановский районы) имеют официальный статус защитных. Это значит, что здесь в принципе запрещены сплошные рубки.

Делегация Минприроды вместе с журналистами посетила один из участков близ села Каркавино, где велась рубка. Лесники показали пни от деревьев и растущие молодые деревца.

"Если бы не осветили, этого бы не было, и на следующий год лес начал бы падать", – сказал Сергей Ющенко.

На видео Ющенко рассказывает про обновление.

Вообще на этом участке за 10 лет разрешено вырубить около 1,7 тысячи кубических метров древесины, но пока план не выполнили и наполовину (рубят каждое десятое дерево). На всем арендованном участке в год согласовано пустить под топор 170 тысяч кубических метров. Но и тут пока отставание: убрали только 13,4% деревьев (22,9 тыс. куб. м). Это к тому, говорят лесники, что леса здесь рубят даже меньше, чем им можно.

Народ бдит

"Сегодня жители Алтайского края очень активно следят за освоением лесов. Все понимают, какие экологические последствия могут возникнуть при уничтожении большой площади леса. А тут рядом с дорогой такой склад. Конечно, у людей возникают сомнения о законности заготовок", – прокомментировал министр природы Алтайского края Владимир Попрядухин.

В месяц приходит не менее пяти подобных обращений от граждан. На все Минприроды реагирует. Более того, ведомство сейчас разрабатывает систему доступного получения информации по лесозаготовкам на территории региона через интернет.

"Чтобы все заинтересованные могли сначала проверить, законно ли на данном участке ведутся рубки, и только потом выставлять это на всеобщее обозрение и писать нам. Чтобы мы не ездили на участки, где заготовка законная, а сосредоточились на реальных правонарушениях", – добавил Попрядухин.

Но почти всегда факты не подтверждаются. Точнее нет, подтверждаются в 10% случаев, но большинство из них связаны не с рубками, а уборкой и соблюдением пожарной безопасности после рубок (в год около 300 случаев). Именно незаконной заготовки в 2018 году лесники зафиксировали 250 случаев.

"В последнее время мы видим снижение объемов незаконной рубки леса. В 2014 году "черные" лесорубы заготовили около 7000 кубометров древесины, в 2018 – 3600 куб.м. Они признаются, что воровать лес все сложнее: закон стал строже (уже от ущерба на пять тысяч рублей возможна уголовная ответственность, – прим. ред.) и меры противодействия эффективнее", – сказал Попрядухин.

А по словам Стрелковского, на территории региона почти не бывает самовольных рубок, которые были бы слошными. Почти везде в крае "черные" лесорубы пилят не все подряд, а именно то, что надо. Если под шпальник, то толстые стволы сосны, если сухостой, то только павшие деревья.

В Минприроды заверили, что ведут неустанный контроль за всеми рубками.

Почему нельзя вообще не рубить?

Этот логичный вопрос задают многие жители Алтайского края. Задали его и журналисты. Министр Владимир Попрядухин ответил однозначно: не рубить нельзя.

"Вы все слышали тезис "лес живет, пока слышен стук топора". И он абсолютно верен. Если сегодня в лес не заходить, то мы можем его по-настоящему загубить. Да, кто-то заявляет, что лес как-то жил тысячи лет до прихода человека. Но мы все-таки хотим цивилизованного лесного хозяйства. Знаем же, что через какое-то время он все равно погибнет. Ну, наверное, справедливо забрать гибнущее и запустить процесс воспроизводства. В том числе это обеспечивает благосостояние жителей края. Надо распорядиться ресурсом более достойно и правильно", – эмоционально высказался министр, в очередной раз подчеркнув, что все делается по нормам закона. Проекты освоения лесов составлены на основе заключения ученых, проходят экспертизы на федеральном уровне.

Рубишь – сажай

Журналистам показали еще один участок, где был сплошняком вырублен лес. И повод сюда приехать тот же – обращения жителей.

Участок шириной 23 метра (средняя высота дерева), длиной 90 метров действительно вырубили еще в 2016 году. И это была уже чересполосно-постепенная рубка (полоса рубится, следующая остается, потом опять рубится полоса). В Минприроды пояснили, когда-то хозяевами участка были сосны, но сейчас их вытесняют березы. Чтобы восстановить баланс, часть березы убрали и уже засадили молодыми сосенками. Причем сколько леса вырубили, столько и засадят нового, даже немного с запасом.

"Мы гордимся тем, что делаем все возможное, чтобы площадь выбывающих земель (занятых лесом, – прим. ред.) в ходе заготовок постоянно восполнялось в разы в ходе лесовосстановления. В течение последних пяти лет объемы лесовосстановления превышают рубки", – подчеркнул министр Попрядухин.

Вот как выглядит этот участок:

А вот комментарий арендатора: