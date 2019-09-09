Мужчина убил двух своих сыновей на рыбалке в Вологодской области

По данным следствия, мужчины приехали на рыбалку их Сокола и распивали спиртные напитки, сообщают "РИА Новости".

"Шестого сентября на острове, расположенном в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района Вологодской области, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением. По прибытии на место происшествия следователями обнаружен отец погибших 1958 года рождения в состоянии опьянения", — говорится в сообщении регионального Следкома.

Следователи изъяли нож, и ружье, которые, предположительно, стали орудиями убийства.

Задержанный отец погибших в данный момент заключен под стражу.