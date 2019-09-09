Душевнобольной с ножом и гвоздем напал на рыбака в Алтайском крае

41-летний житель Быстроистокского района пойдет под суд за покушение на убийство, сообщает Следком по Алтайскому краю.

По данным следствия, пострадавший приехал на берег реки Ануй, чтобы порыбачить. Сзади к нему подошел мужчина и без объяснения причины стал бить ножом в область лица и шеи.

Потерпевший пытался защищаться и выбил нож, однако мужчина продолжил нападение с помощью имеющегося гвоздя. Рыбаку все-таки удалось вырваться и обратиться за медицинской помощью.

В ходе осмотра домовладения нападавшего, было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему. В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшемуся убить рыбака, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания.