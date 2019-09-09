Совместный клип Тимати и Гуфа о Москве собрал миллион дизлайков на YouTube

Видеоклип на песню "Москва" был опубликован на YouTube-канале Тимати 7 сентября. За два дня клип собрал миллион дизлайков.

Текст песни посвящен тому, как изменилась Москва за последнее время. Исполнители неоднократно упоминают в песне мэра Москвы Сергея Собянина: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".

"Не хожу на митинги, не втираю дичь", – обозначил свою позицию Тимур Юнусов. Эти строчки вызвали особенно широкий общественный резонанс.

Новым клипом исполнители поздравили Москву с днем рождения, однако россияне склонны сомневаться в патриотических мотивах артистов.

В социальных сетях на рэперов обрушился шквал критики.

Миллион дизлайков – рекорд для русскоязычного сегмента YouTube. На втором месте после клипа "Москва" расположился клип исполнителя Face на композицию "Я роняю запад" – 675 тысяч дизлайков.