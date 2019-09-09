Совместный клип Тимати и Гуфа о Москве собрал миллион дизлайков на YouTube

Видеоклип на песню "Москва" был опубликован на YouTube-канале Тимати 7 сентября. За два дня клип собрал миллион дизлайков.
Текст песни посвящен тому, как изменилась Москва за последнее время. Исполнители неоднократно упоминают в песне мэра Москвы Сергея Собянина: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
"Не хожу на митинги, не втираю дичь", – обозначил свою позицию Тимур Юнусов. Эти строчки вызвали особенно широкий общественный резонанс.
Новым клипом исполнители поздравили Москву с днем рождения, однако россияне склонны сомневаться в патриотических мотивах артистов.
В социальных сетях на рэперов обрушился шквал критики.
Миллион дизлайков – рекорд для русскоязычного сегмента YouTube. На втором месте после клипа "Москва" расположился клип исполнителя Face на композицию "Я роняю запад" – 675 тысяч дизлайков.
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