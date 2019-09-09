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Водитель "Мерседеса" погиб после столкновения с грузовиком в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел на автодороге "Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда", в районе села Малые Бутырки Мамонтовского района, сообщили в региональном МВД. 

Около 9 часов вечера водитель немецкого автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 

Водитель "Мерседеса", мужчина 1977 года рождения, скончался на месте происшествия. О состоянии водителя грузового автомобиля информации нет. 

Сотрудниками полиции выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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