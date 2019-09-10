Ирина Ортман поделилась фотографиями с концерта на юбилее Бийска

Известная российская певица Ирина Ортман, выросшая в Алтайском крае, на своей странице в Instagram поделилась фотографиями своего выступления на праздничном концерте для бийчан.

"С днем рождения, прекрасный город Бийск, – написала поп-исполнительница. – Спасибо за невероятную атмосферу".

Напомним, выступление прошло в рамках праздничной программы "Бийску 310 лет!". Ортман исполняла свои хиты с 21:00 на площадке в микрорайоне Зеленый Клин.

Ее концерту предшествовало посещение города первыми лицами края и масштабный костюмированный парад. Фото и видео с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Ирина Ортман родилась 22 июля 1978 года в Семипалатинске в семье музыканта. Детство провела на Алтае. С 2004 по 2010 год была солисткой группы "Тутси", сейчас выступает как сольная исполнительница. 26 апреля 2019 года вышел второй альбом "Только твоя".