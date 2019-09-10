На избирательных участках в Алтайском крае не выявили нарушений

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова объявила, что выборы в Алтайском крае признаны состоявшимися, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Избирательную комиссию Алтайского края 8 сентября не поступило ни одного письменного обращения, которое было бы связано со сложной (проблемной или конфликтной) ситуацией на избирательном участке и которая требовала бы вмешательства или не позволяла бы установить волеизъявление на избирательном участке", – подчеркнула Акимова.

В единый день голосования жители Алтайского края избрали 247 депутатов и 52 главы села: по одному депутату в краевой парламент и думу Барнаула, два депутата в думу Бийска, полностью Змеиногорский районный совет депутатов, а также депутатов уровня села в Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах.

Средняя явка составила 28,44% избирателей. Представители "Единой России" получили 222 мандата (74,2%). На втором месте – самовыдвиженцы (15%). Далее – КПРФ (19 мандатов), "Справедливая Россия" (12 мандатов). Представители ЛДПР не выиграли ни в одних из выборов.

Еще больше информации о результатах выборов можно узнать по ссылке.